Dopo aver preso parte a dodici episodi insieme agli altri concorrenti, ieri sera, martedì 21 gennaio, Andrea e Alessandro Simula sono stati protagonisti della puntata di Affari Tuoi.

I gemelli Andrea e Alessandro, provenienti dalla Sardegna, sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi trasmessa ieri sera su Rai 1. I due, che hanno scelto inizialmente il pacco numero 2, hanno raccontato al conduttore Stefano De Martino di essere rispettivamente carabiniere e poliziotto, originari di Uri, in provincia di Sassari.

La puntata è stata ricca di colpi scena: dopo aver eliminato i 75.000 euro, l’offerta del dottore è scesa a 30.000 euro, ma i gemelli hanno rifiutato. Più tardi, hanno accettato il cambio con il pacco numero 3 del Lazio e hanno spiegato il motivo:

“Questo numero è importante. Non eravamo solo noi due, prima avevamo una sorella che purtroppo è venuta a mancare nel 2020 per un tumore. Aveva 30 anni, 3 è il numero in cui abbiamo fatto il provino. Mia madre si è raccomandata dicendoci che durante la partita era presente anche lei, anche lei si candidò per partecipare ma per la malattia non ce l’ha fatta. Siamo in tre a tutti gli effetti. Rifiutiamo l’offerta, e se va male abbiamo giocato in tre”.