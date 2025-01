Thanat Pagliani è una delle presenze fisse nel programma Affari Tuoi, dove ricopre il ruolo di analista per il Dottore Pasquale Romano. Tuttavia, come spesso accade, il web non risparmia nessuno. Nonostante il suo personaggio sia caratterizzato da una personalità vivace e affabile, alcuni utenti non hanno esitato a criticarlo duramente. La replica del ragazzo sui social.

Affari Tuoi, Thanat si sfoga: “Mi chiamano cesso”

In risposta alle offese ricevute, Thanat ha deciso di prendere la parola su X, esprimendo il suo punto di vista:

“Ho letto commenti che mi davano del cesso, all’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta ‘non ti curar di loro, ma guarda e passa’. Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi”.

Intanto, nelle ultime ore, il post ha ricevuto una pioggia di “mi piace” e commenti di affetto da parte dei telespettatori, che esprimono il loro apprezzamento per la sua presenza nel programma.

Ecco chi è Thanat Pagliani

Thanat Pagliani è un giovane italiano di origini thailandesi che lavora nel settore cinematografico come regista. Tra i suoi lavori più noti c’è il cortometraggio Tulipani di seta nera, che può essere visto sulla piattaforma streaming RaiPlay.