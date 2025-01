Una partita difficile a Affari Tuoi, ma la vittoria di Michele è offuscata da un insulto in rete.

Michele, architetto lombardo, accompagnato dalla moglie Leda, ha perso i due pacchi più importanti, quelli da 200mila e 300mila euro, nelle prime battute. Tuttavia, una svolta nelle fasi finali gli ha permesso di conquistare la vittoria. Ma nelle ultime ore, un insulto choc è apparso sui social. Ecco cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, Michele vince ma scoppia la polemica: l’insulto online

Quando tutto sembrava ormai compromesso, la coppia, genitori di quattro figli, ha deciso di puntare sulla regione fortunata. Inizialmente è stata scelta la Basilicata, per il premio da 100mila euro, e successivamente il Piemonte, per quello da 50mila euro. È proprio in quest’ultima che hanno centrato la vittoria.

Tuttavia, per un telespettatore il premio vinto è passato in secondo piano e su X si è scatenata la polemica:

“Per una migliore trasparenza, cari autori di Affari Tuoi ,oltre a celare giustamente il numero sui pacchi al momento della scelta del giocatore fortunato, fossi in voi, taglierei il cordino di chiusura dei pacchi tutti della stessa misura, onde evitare possibili fraintendimenti”.

Affari Tuoi, Michele vince: l’esultanza di Stefano De Martino

Con un’esplosione di gioia, Stefano De Martino urla:

“Abbiamo ribaltato la partita”.

Il conduttore, visibilmente emozionato, non trattiene l’entusiasmo e, prima di comunicarlo ai concorrenti, aveva già mostrato il verdetto vincente alle telecamere.