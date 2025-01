Il 1° gennaio, Belen Rodriguez è tornata in tv dopo quasi due anni di assenza, alla guida del programma di Real Time “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”. Nella seconda puntata, andata in onda ieri, mercoledì 8 gennaio, la showgirl ha cercato di consolare una delle concorrenti, lanciando una chiara frecciatina al suo rapporto con Stefano De Martino.

Nel corso della puntata, la conduttrice televisiva ha svelato nuovi dettagli sulla rottura con l’ex De Martino, raccontando uno dei momenti più difficili vissuti durante la relazione:

“Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa”.