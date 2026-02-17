Puntata accesa quella di ieri sera, 16 febbraio 2026, di “Affari Tuoi“. Al centro ancora una volta Martina Miliddi, ecco cosa è successo.

Protagonista della puntata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, di “Affari Tuoi“, è stata Elisa del Lazio che ha giocato con il pacco numero 2.

Dopo i primi tiri, è stato eliminato il pacco da 75mila euro, poi la concorrente ha rinunciato alla prima offerta del Dottore da 39mila. Dopo Elisa ha chiesto il cambio, via il numero 2 per il 18. La scelta però non è stata fortunata, nel pacco numero 2 c’erano 300mila euro. Elisa è rimasta di ghiaccio, la puntata è andata avanti fino a quando la concorrente si è trovata o con il pacco da 50mila o con quello nero e, per un lapsus ammesso da lei stessa, ha chiesto al Dottore 18mila euro per chiudere la partita, tra la sorpresa generale. La cosa positiva è che lei aveva il pacco nero che conteneva solo 75 euro.

Affari Tuoi, Martina continua a far discutere, l’attacco shock: “E’ meno volgare da mezza nuda”

La new entry Martina Miliddi è stata ancora al centro dei commenti sui social. Durante la puntata di ieri, 16 febbraio 2026, che ha visto Elisa del Lazio come concorrente, su X diversi utenti hanno commentato la puntata, tra i commenti: “comunque, non ce ne è per nessuno, anche se quando balla accenna solo il movimento Stefano numero uno”, “Martina oggi vestita da struzzo, raro esemplare di donna che è meno volgare da mezza nuda che vestita!“