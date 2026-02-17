Home > TV & Spettacoli > Affari Tuoi, Martina Miliddi attaccata in diretta: "E' meno volgare da mezza ...

Affari Tuoi, Martina Miliddi attaccata in diretta: "E' meno volgare da mezza nuda che da vestita"

martina affari tuoi nuda

Attacco in diretta alla ballerina durante la puntata del 16 febbraio 2026 del game show Rai condotto da Stefano De Martino.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Puntata accesa quella di ieri sera, 16 febbraio 2026, di “Affari Tuoi“. Al centro ancora una volta Martina Miliddi, ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, Elisa cambia il pacco e perde 300mila euro

Protagonista della puntata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, di “Affari Tuoi, è stata Elisa del Lazio che ha giocato con il pacco numero 2.

Dopo i primi tiri, è stato eliminato il pacco da 75mila euro, poi la concorrente ha rinunciato alla prima offerta del Dottore da 39mila. Dopo Elisa ha chiesto il cambio, via il numero 2 per il 18. La scelta però non è stata fortunata, nel pacco numero 2 c’erano 300mila euro. Elisa è rimasta di ghiaccio, la puntata è andata avanti fino a quando la concorrente si è trovata o con il pacco da 50mila o con quello nero e, per un lapsus ammesso da lei stessa, ha chiesto al Dottore 18mila euro per chiudere la partita, tra la sorpresa generale. La cosa positiva è che lei aveva il pacco nero che conteneva solo 75 euro.

Affari Tuoi, Martina continua a far discutere, l’attacco shock: “E’ meno volgare da mezza nuda”

La new entry Martina Miliddi è stata ancora al centro dei commenti sui social. Durante la puntata di ieri, 16 febbraio 2026, che ha visto Elisa del Lazio come concorrente, su X diversi utenti hanno commentato la puntata, tra i commenti: “comunque, non ce ne è per nessuno, anche se quando balla accenna solo il movimento Stefano numero uno”, “Martina oggi vestita da struzzo, raro esemplare di donna che è meno volgare da mezza nuda che vestita!