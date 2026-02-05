Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 4 febbraio 2026 su Rai 1, protagonista è stato Natale, concorrente lombardo che ha deciso di accettare l’offerta finale del “Dottore” al termine di una partita ricca di tensione e sorrisi.

Natale, originario della provincia di Brescia, aveva iniziato la partita insieme al figlio Alessandro, con il pacco numero 6. Storicamente simbolo di fortuna, il pacco iniziale aveva offerto un jackpot supplementare da 6.000 euro, una partenza positiva per il concorrente.

Durante il gioco, tra pacchi aperti e offerte del “Dottore”, la tensione è salita.

Dopo aver rifiutato alcune proposte e aver eliminato i premi più alti come 50.000 e 200.000 euro, Natale si è trovato di fronte a una scelta cruciale quando l’unica somma ancora in gioco era quella da 75.000 euro.

La decisione di accettare l’offerta

«Mia figlia mi ha detto di tornare con i soldi», ha spiegato Natale, motivando così la sua scelta di accettare l’offerta di 26.000 euro proposta dal Dottore, che sommata al jackpot gli ha permesso di portare a casa circa 32.000 euro in gettoni d’oro totali.

La cifra nel pacco finale, però, si è rivelata significativamente più alta: quando gli ultimi pacchi rimasti sono stati aperti, quello scelto da Natale conteneva infatti 75.000 euro. Una scoperta che ha trasformato la sua scelta ragionata in una sorta di beffa televisiva, discreta ma inevitabile per chi segue il game show e conosce le dinamiche di rischio e premio.

Un mix di strategia e cuore

La scelta di Natale ha diviso il pubblico: da un lato chi ha apprezzato la decisione ispirata dall’affetto familiare, dall’altro chi ritiene che la possibilità di puntare al premio più alto fosse un’occasione da non perdere. È proprio questo equilibrio tra strategia, fortuna e decisione personale a rendere Affari Tuoi uno dei game show più seguiti della stagione televisiva.

La reazione dello studio

Nel corso della puntata, il conduttore Stefano De Martino ha commentato con leggerezza e rispetto la scelta di Natale, evidenziando quanto sia difficile decidere tra la certezza di una vincita significativa e il rischio di un premio superiore. Anche la presenza del figlio in studio ha arricchito il racconto, aggiungendo una componente umana alla dinamica del gioco.