La decisione non è legata a cali di ascolti o a problemi produttivi, ma rientra in una più ampia rivisitazione del palinsesto Rai in occasione di un evento di portata internazionale.

Il game show, uno dei programmi più seguiti dell’access prime time, si ferma temporaneamente per lasciare spazio a una copertura televisiva straordinaria che coinvolgerà tutte le principali reti del servizio pubblico.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: rivoluzione nei palinsesti Rai

Lo stop di Affari Tuoi è direttamente collegato all’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, al via proprio il 6 febbraio. La Rai, broadcaster ufficiale dell’evento, ha scelto di dedicare ampio spazio alle competizioni, alle cerimonie e agli approfondimenti sportivi, modificando la programmazione abituale.

Come accade in occasione dei grandi eventi sportivi, diversi programmi di intrattenimento vengono temporaneamente sospesi o rimodulati, per garantire una copertura completa e continuativa delle Olimpiadi, considerate un appuntamento strategico anche dal punto di vista editoriale.

Stop temporaneo anche per altri programmi

Affari Tuoi non è l’unico programma coinvolto nel cambio di palinsesto. Durante il periodo olimpico, la Rai ha previsto una riduzione dell’offerta di intrattenimento quotidiano, privilegiando dirette, studi dedicati, collegamenti con le sedi di gara e approfondimenti sportivi.

La sospensione riguarda quindi una fase ben definita e non rappresenta in alcun modo una messa in discussione del format, che continua a registrare ottimi risultati di pubblico e una forte fidelizzazione degli spettatori.

Quando torna in onda Affari Tuoi

Lo stop è limitato alla durata delle Olimpiadi invernali. Al termine dei Giochi, previsto per la seconda metà di febbraio, la programmazione Rai tornerà progressivamente alla normalità e Affari Tuoi dovrebbe rientrare nel palinsesto con nuove puntate, riprendendo la collocazione abituale.

La pausa viene quindi considerata tecnica e fisiologica, legata esclusivamente alla concomitanza con un evento sportivo globale che catalizza l’attenzione televisiva.

Una pausa strategica, non un addio

La sospensione del 6 febbraio 2026 non rappresenta un segnale negativo per il futuro del programma. Al contrario, Affari Tuoi resta uno dei pilastri dell’access prime time Rai, capace di adattarsi alle esigenze di palinsesto senza perdere centralità.

Per il pubblico si tratta solo di un arrivederci, in attesa del ritorno del gioco dei pacchi dopo la parentesi olimpica.