“Affari tuoi è pilotato”: è questa la bomba sganciata dal celebre Tg satirico firmato Antonio Ricci “Striscia La Notizia“. Vediamo di saperne di più.

Affari Tuoi: la rivelazione di Max Giusti

Prima di parlare della documentazione di “Striscia La Notizia” facciamo un passo indietro. L’ex conduttore di “Affari Tuoi“, Max Giusti, che ha condotto il game show per bei sei stagioni, in una intervista al podcast “Tintoria” aveva dichiarato che il programma doveva rispettare un budget medio di circa 33.000 euro a puntata. Il Dottore, ovvero l’autore del programma Pasquale Romano, aveva però smentito questa cosa, sostenendo che “Affari Tuoi” si basa sul caso e sulla fortuna con tutte le possibili variabili. Ma ecco che ora, “Striscia La Notizia” ha lanciato una vera e propria bomba.

Affari Tuoi è pilotato? Striscia La Notizia svela di avere le prove

“Striscia La Notizia“ ha deciso di approfondire le dichiarazioni di Max Giusti e, nella puntata che andrà in onda questa sera, 18 marzo, dovrebbe svelare un vero e proprio “sistema che distribuisce quotidianamente premi di diverso valore ma, alla fine, sempre rispettosi di una media rispettabilità.” Un sistema che risale non solo alle stagioni condotte da Max Giuste ma anche di quelle condotte da Flavio Insinna. Pensate che dal 2013 al 2017 le vincite medie per puntata si sono infatti attestate attorno ai 36.000 euro.