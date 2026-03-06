Affari Tuoi, la Rai cancella De Martino: il favore a Gerry Scotti

Rai 1 modifica il palinsesto per la diretta della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026. Le carte visionate dalla nostra redazione confermano che, per consentire la copertura live dell’evento, la puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino non andrà in onda nella serata prevista: lo show verrà spostato all’access prime time del giorno successivo. Si tratta di una misura temporanea, coordinata all’interno del gruppo e comunicata ufficialmente dalla rete.

Cosa dicono i documenti

Le note interne e i verbali consultati spiegano chiaramente le ragioni del cambiamento: la diretta della cerimonia è stata ritenuta prioritaria per la sua rilevanza istituzionale e per l’ampio interesse di pubblico atteso. La decisione è stata pianificata con i responsabili della diretta sportiva e con le altre strutture della Rai per assicurare continuità tecnica e informativa. Nei materiali allegati emergono anche valutazioni tecniche sulla copertura satellitare e indicazioni operative per la gestione degli sponsor.

Il percorso decisionale

Dai file passa in rassegna una sequenza netta: proposta editoriale, verifica tecnica, approvazione di rete. Dopo il via libera, sono scattati gli aggiustamenti contrattuali e logistici necessari per spostare l’apertura di serata alle 19:55 e rimodulare le fasce successive. Le comunicazioni interne sono poi state diffuse ai telespettatori attraverso i programmi mattutini, insieme ai messaggi rivolti a sponsor e partner per ridurre i disagi organizzativi.

Chi c’è dietro la scelta

La riorganizzazione coinvolge la direzione intrattenimento, i responsabili dei palinsesti, la struttura sportiva e la produzione esterna incaricata della regia. Nei documenti compaiono anche interventi dell’ufficio legale dove si è dovuto rinegoziare lo spazio pubblicitario e definire modalità di rimodulazione dei contratti con i fornitori.

Effetti sul palinsesto e sugli ascolti

La sostituzione temporanea porta con sé implicazioni editoriali ed economiche. Editorialmente, rafforza il ruolo di servizio pubblico della rete mettendo in primo piano un evento di interesse nazionale; economicamente, richiede la rinegoziazione degli spazi pubblicitari, con possibili ricollocazioni dei ricavi. Per i concorrenti, come Canale 5, l’assenza di Affari Tuoi in access può rappresentare un’opportunità: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti potrà sfruttare il vuoto per recuperare ascolti. Secondo le stime interne, però, Rai 1 punta a mantenere la fedeltà degli spettatori spostando il quiz alla serata successiva e affiancando la diretta a programmi di richiamo, come The Voice Generations condotto da Antonella Clerici.

Programmazione pratica: cosa cambia il 6 marzo

Secondo le carte, il Tg1 andrà in onda in versione ridotta alle 19:45; la cerimonia d’apertura inizierà alle 19:55 e dovrebbe concludersi intorno alle 22:00. Subito dopo è prevista la messa in onda di The Voice Generations, con l’intento di concentrare sulla rete gli appuntamenti di punta e ampliare il pubblico della serata. L’orientamento generale è quello di massimizzare la visibilità dell’evento senza cancellare gli altri show dalla programmazione.

Copertura multicanale e digital

La copertura non sarà confinata al canale tradizionale: RaiPlay offrirà streaming e canali tematici (RaiPlay Sport 1, 2 e 3) per seguire gare e contenuti on demand. Le stesse competizioni saranno riproposte anche su Rai 2 e Rai Sport HD nei giorni successivi, garantendo possibilità di recupero per chi non potrà seguire la diretta.

Il ritorno di Affari Tuoi e la posizione dei conduttori

I documenti indicano che lo stop riguarda una sola serata: Affari Tuoi è confermato per il 7 marzo nello slot abituale dell’access prime time, salvo nuovi imprevisti. Stefano De Martino è stato informato per tempo e la produzione ha predisposto le modifiche logistiche necessarie; dai verbali non emergono problemi contrattuali che possano ostacolare il ritorno regolare del format. Anche Antonella Clerici e il nuovo spin-off The Voice Generations rimangono parte integrante dei piani della rete, con una valutazione attiva sugli incastri di palinsesto per evitare sovrapposizioni.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

La Rai pubblicherà a breve il palinsesto ufficiale aggiornato. Nei giorni successivi saranno messi a disposizione rapporti preliminari sugli ascolti e sulle ricadute pubblicitarie; fino a poche ore dall’evento sono possibili ulteriori piccoli aggiustamenti tecnici. Per gli spettatori, le repliche e le versioni on demand su RaiPlay rappresenteranno strumenti per recuperare contenuti eventualmente spostati. È una modifica mirata e temporanea, organizzata per garantire la reperibilità dell’evento su più piattaforme e per limitare l’impatto sugli altri programmi. Il palinsesto dovrebbe tornare alla normale impostazione il 7 marzo, con soluzioni di recupero pensate per il pubblico e per gli inserzionisti.