Affari Tuoi, la puntata del 31 gennaio caratterizzata da gag, risate e momenti sensuali, al centro di tutti, il conduttore Stefano De Martino.

Stefano De Martino ha saputo tenere le redini della puntata del 31 gennaio di “Affari Tuoi” come non lo si vedeva fare da tempo catalizzando l’attenzione sul programma del pubblico che lo segue con affetto ogni sera. Tante attività differenti ed il suo spirito ciarliero che lo ha reso uno dei conduttori più apprezzati della tv di via Mazzini.

L’infortunio ad inizio puntata

Prima di presentare la concorrente della puntata, Johara, Herbert Ballerina fa il suo consueto sketch, il tema della puntata era la depressione che ognuno di noi si trova a vivere ad un certo punto del proprio percorso di vita.

Per rappresentarla al meglio inventa il “cadibraccia” perché quando si è depressi ci cadono le braccia, indossa delle braccia finte, prese da un manichino, e le lascia cadere per divincolarsi.

Lasciandole cadere queste colpiscono sia lui che i piedi di Stefano De Martino, che salta per lo studio colpito dal dolore. Una gag preparata, naturalmente, perché le braccia non colpiscono il conduttore, l’effetto della telecamera lo fa credere.

Il bacio con Martina

Una delle novità, che sarebbero dovute essere provvisorie, è quella di Martina, inizialmente sostituta in assenza di Herbert Ballerina, ma ora ospite fissa del programma.

Lo spettacolo della puntata del 31 gennaio, come riporta DiLei.it è un ballo sulle note di “Kiss” di Prince, con un outfit che ricorda quello usuale di De Martino. Ballando a centro studio si avvicina al conduttore e lo bacia sulla guancia.

Un gesto che ha immediatamente attirato il gossip dei quotidiani nostrani, consapevoli della fama di De Martino ma che in fondo era tutto parte del programma, senza bisogno di congetture inutili.