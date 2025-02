La Polizia di Stato, insieme alle altre forze dell’ordine, ha intensificato i controlli nelle strutture ricettive per affitti brevi, di Messina e provincia, per verificare il rispetto delle norme sugli alloggiati, con particolare attenzione alla comunicazione dei dati anagrafici degli ospiti e alla loro identificazione diretta.

Affitti brevi e self check-in, a Messina controlli straordinari della Polizia nelle strutture

La Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, come riportato sul sito ufficiale della Questura di Messina, in collaborazione con i Commissariati locali, ha ispezionato 62 strutture, mentre ulteriori 38 controlli sono stati condotti da altre forze dell’ordine.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni sia a Messina che in provincia, con ispezioni mirate a garantire il rispetto delle normative sugli alloggiati e a contrastare eventuali irregolarità nelle strutture ricettive e negli affitti brevi.

La denuncia del Commissariato di Pubblica Sicurezza a Milazzo

A Milazzo, il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha denunciato la titolare di un B&B per non aver comunicato alla Questura i dati degli ospiti, violando l’obbligo previsto dalla normativa sugli alloggiati, e per non aver proceduto alla loro identificazione diretta. La mancata registrazione e verifica dell’identità degli ospiti rappresenta una grave violazione delle misure di sicurezza previste per le strutture ricettive.