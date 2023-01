Afghanistan, esplosione vicino all'aeroporto militare di Kabul, diverse vittime

Ancora orrore ed attentati di matrice terroristica interna in Afghanistan, tremenda esplosione vicino all'aeroporto militare di Kabul e diverse vittime

Ancora attentati terroristici in Afghanistan e violentissima esplosione vicino all’aeroporto militare di Kabul, ci sono state diverse vittime e fonti ufficiose parlano morti e feriti in gran numero, anche se non è ancora stato specificato un bilancio preciso.

L’esplosione è avvenuta vicino all’ingresso dell’aeroporto militare di Kabul e a dare menzione e conferma dell’attentato è stato il portavoce del ministero dell’Interno afghano, Abdul Nafay Takoor.

Esplosione vicino all’aeroporto militare di Kabul

Il dirigente talebano non ha fornito al momento dettagli più precisi. Nessuno al momento ha rivendicato la responsabilità dell’esplosione ma gli occhi dei servizi sono puntati su Daesh e sulla branca dell’Isis Khorasan che da sempre combatte i talebani dopo aver fatto base per decenni nelle zone del Nord dell’Afghanistan.

Da quanto si apprende l’esplosione è avvenuta all’ingresso della struttura, vicino all’aeroporto internazionale della capitale afghana. Ha spiegato Takor: “Diversi nostri connazionali sono stati martirizzati e feriti nell’esplosione”.

Nessuna rivendicazione ma ci sono sospetti

Dal canto loro le autorità talebane affermano di aver migliorato la sicurezza da quando sono tornate al potere nell’agosto 2021, tuttavia ci sono state decine di esplosioni di bombe e attacchi, molti rivendicati dalla sezione locale del gruppo Daesh.

Il mese scorso almeno cinque cittadini cinesi sono rimasti feriti quando uomini armati hanno fatto irruzione in un hotel frequentato da uomini d’affari cinesi a Kabul.