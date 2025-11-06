Chicago è sotto shock, una maestra dell’asilo è stata infatti arrestata da agenti armati sotto gli occhi di bambini e genitori. Ecco che cosa è successo.

Usa, Chicago sotto shock: agenti armati all’asilo “Maestra, lei è in arresto”

In un asilo privato di Chicago, gli agenti dell’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement) sono entrati armati e, sotto gli occhi dei bambini e dei genitori presenti, hanno arrestato una maestra.

L’insegnante è stata trascinata via davanti ai bambini spaventati e ai genitori attoniti. Il tutto è stato ripreso da un video che è stato condiviso sui social e che ha già scaturito diverse polemiche. Il blitz da parte degli agenti dell’immigrazione è avvenuto presso la scuola spagnola Rayito De Sol e, dal video, si sente la maestra urlare “tengo papeles” (ho i documenti in regola). L’arresto della maestra sarebbe il primo effettuato durante la campagna di deportazioni lanciata da Trump all’interno di una scuola.

“Nessun bambino deve essere terrorizzato nella sua scuola”: le parole del deputato dem Mike Quiglei

Bambini terrorizzati e in lacrime quando gli agenti dell’Ice sono entrati nella loro scuola per arrestare la loro maestra. Queste le parole del consigliere di Chicago, Matt Martin: “se possono fare questo in una scuola dove ci sono bambini, dove si fermeranno?” Il deputato dem MIke Quigley ha invece detto: “Nessun bambino deve essere terrorizzato nella sua scuola, questa è una violazione della fiducia pubblica.” Il Customs and Border Protection ha spiegato che gli agenti non avevano intenzione di fermare nessuno a scuola ma che hanno cercato di fermare la maestra in strada ma lei si è rifugiata nell’istituto “mettendo in pericolo i bambini”.