Il neoeletto sindaco di New York, Zohran Mamdani, entra subito nel vivo della politica cittadina con un obiettivo chiaro: proteggere la Grande Mela dalle possibili mosse dell’amministrazione Trump. Prima ancora del suo insediamento previsto a gennaio, Mamdani ha annunciato la creazione di un imponente team legale, pronto a difendere la città in eventuali contenziosi.

La vittoria di Mamdani e lo scontro con Trump

La vittoria di Mamdani non è passata inosservata a Washington, dove Donald Trump ha replicato con toni critici: “Mi piacerebbe vedere il nuovo sindaco di New York fare bene, perché amo New York. Il suo discorso della vittoria è stato un discorso molto arrabbiato, soprattutto con me. Dovrebbe essere gentile con me”, aggiungendo che Mamdani “dovrebbe rispettare di più Washington”.

Intanto, il neosindaco ha già avviato un team di transizione composto esclusivamente da donne, guidato da Elana Leopold e supportato da figure come Maria Torres-Springer, Melanie Hartzog, Lina Khan e Grace Bonilla. In una conferenza stampa a Queens, Mamdani ha dichiarato: “Formeremo un’amministrazione capace e compassionevole, guidata dall’integrità e pronta a lavorare con la stessa dedizione dei milioni di newyorkesi che chiamano casa questa città”.

Zohran Mamdani lancia il suo piano legale contro Donald Trump: 200 avvocati in campo

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato di voler agire tempestivamente per tutelare la città dalle possibili iniziative dell’amministrazione di Donald Trump. In un’intervista al New York Times, il neoeletto ha spiegato che sta già coordinandosi con i suoi consiglieri per allestire una squadra legale composta da 200 avvocati pronti a intervenire in tribunale.

Mamdani ha sottolineato come il suo obiettivo sia “una politica coerente, che si concentri davvero sui bisogni dei lavoratori”, denunciando al contempo come il “sistema delle tasse sia uno dei tanti modi in cui gli americani sono stati traditi”.

Con l’insediamento previsto a gennaio, il sindaco intende anticipare i tempi per implementare misure concrete, tra cui il congelamento degli affitti, la gratuità di asili e trasporti pubblici e la creazione di negozi di alimentari comunali per controllare i prezzi.