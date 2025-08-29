Una scoperta sconvolgente ha scosso il mondo dei servizi funebri nel Regno Unito: un’agenzia è finita sotto indagine dopo che è emerso che alcuni bambini morti erano stati sistemati in modo inquietante, addirittura davanti a una televisione. Il caso, che ha suscitato sgomento e indignazione, ha sollevato numerosi interrogativi sulla gestione dell’attività.

Agenzia funebre da horror: lacune normative e controlli insufficienti

L’impresa, denominata “Florrie’s Army”, era stata fondata da Amie Upton nel 2017 dopo la perdita della propria figlia neonata e si proponeva di supportare le famiglie in lutto, offrendo anche fotografie, vestiti e impronte di mani dei bambini.

Nonostante Upton abbia dichiarato di aver ricevuto solo due reclami in otto anni, le famiglie coinvolte hanno espresso choc e indignazione per le modalità con cui i loro figli sono stati trattati, mentre esperti del settore funerario hanno evidenziato la necessità di standard professionali e controlli più severi.

Il Leeds Teaching Hospitals Trust ha monitorato la presenza di Upton negli ospedali dal 2021, vietandole l’accesso ai reparti di maternità e agli obitori e segnalando le gravi preoccupazioni alle autorità competenti.

Agenzia funebre da horror, bambini morti messi davanti alla tv: “Guardano i cartoni”

L’agenzia di pompe funebri di Leeds, in Inghilterra, è finita sotto indagine dopo che diverse famiglie hanno scoperto che i corpi dei loro neonati deceduti erano stati custoditi in circostanze inquietanti presso la residenza della titolare, Amie Upton. Una madre, che aveva affidato alla donna il funerale della sua bambina morta a sole tre settimane, ha riferito di aver trovato il corpo della figlia sistemato in un seggiolino nel soggiorno, circondato da animali domestici e con cartoni animati in televisione. Un’altra coppia aveva vissuto un’esperienza simile, scoprendo che la loro bambina nata morta si trovava sul divano di casa della donna, contrariamente a quanto era stato loro comunicato riguardo alla conservazione in un’agenzia.

Le testimonianze hanno descritto scene che alcuni hanno paragonato a film horror, con odori forti e ambienti domestici non idonei alla conservazione dei corpi.

Agenzia funebre da horror: le indagini della polizia

La polizia del West Yorkshire ha confermato di aver avviato un’indagine su due segnalazioni relative al servizio funebre gestito da Upton a partire dal 2021, precisando che, al termine delle verifiche approfondite, non sarebbero emersi elementi riconducibili a reati.