Antonio Vaglica, vincitore di Italia's got talent protagonista di un'aggressione a scopo estorsivo che si è conclusa fortunatamente e solamente con un grosso spavento.

La fama si sa porta con sè anche dei fastidi oltre al successo ed al riconoscimento da parte del pubblico e spesso questi fastidi possono tramutarsi in veri e propri pericoli. Questo è quanto successo al volto noto di Mediaset Antonio Vaglica, cantante e vincitore di una delle edizioni del programma Italia’s Got Talent.

Le minacce su Whatsapp e l’intervento dei Carabinieri

Tutto si è svolto a Roma e Vaglica è stato protagonista di scambi online con la persona che lo voleva rapinare, un ragazzino di 16 anni, il giovanissimo era già in rapporti con il cantante, tanto che lo aveva invitato anche a casa sua e grazie a ciò ha successivamente messaggiato l’uomo per vedersi con lo scopo di estorcerli denaro.

All’incontro però oltre al giovane cantante e il ragazzino vi erano i Carabinieri in borghese che hanno arrestato il giovane e disposto per lui l’ingresso in comunità per possibile reiterazione del reato.

L’aggressione con una pietra lanciata in testa

Ripercorriamo quanto successo Sabato 13 settembre, Vaglica ed il ragazzo si trovavano nella casa del minorenne quando all’improvviso il 16enne lancia una pietra in testa al cantante intimandogli di consegnare denaro e preziosi.

A seguito di ciò il giovane poi è allontanato e approffittando della sua assenza, Vaglica ha poi chiamato i Carabinieri spiegando loro quanto successo.

Fortunatamente la situazione si è risolta positivamente ma avrebbe potuto avere un risvolto più tragico. Ciò fa capire come bisogna sempre diffidare delle persone, anche di quelle che ci sembrano apparentemente innocue.