Jessie J torna in ospedale e parla delle difficoltà fisiche e mentali del cancro, tra ruolo di madre, carriera e la necessità di rallentare.

La cantante britannica Jessie J torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la sua musica o i suoi successi artistici. Con grande coraggio, ha deciso di condividere pubblicamente il difficile percorso che sta affrontando nella sua battaglia contro il cancro. Di nuovo in ospedale, Jessie J racconta con sincerità e forza le sfide quotidiane di questa malattia che ha stravolto la sua vita, offrendo al pubblico uno sguardo intimo e umano su una lotta che va ben oltre le luci del palco.

La diagnosi di cancro per Jessie J

All’inizio del 2025, Jessie J ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno. Il tumore, identificato come carcinoma duttale in situ (DCIS), è una forma di cancro che rimane confinata ai dotti mammari e non si è diffusa ad altre parti del corpo. Questo tipo di diagnosi è spesso considerato curabile con un intervento chirurgico tempestivo.

“Ho sempre condiviso tutto quello che mi è successo nella vita. Prima che uscisse ‘No Secrets’, mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale”, aveva dichiarato la cantante lo scorso giugno.

Nel caso di Jessie J, l’operazione ha comportato una mastectomia seguita da una ricostruzione mammaria. Nonostante il successo dell’intervento, la cantante ha dovuto affrontare un lungo e impegnativo periodo di recupero, durante il quale ha dovuto adattare la sua routine quotidiana e professionale.

“Sono di nuovo in ospedale”, la cantante Jessie J racconta la battaglia contro il cancro

La cantante Jessie J ha recentemente condiviso con i suoi fan di essere stata ricoverata d’urgenza a causa di un’infezione polmonare, a distanza di sei settimane dall’intervento chirurgico per un tumore al seno. Dopo l’intervento, i medici avevano rassicurato Jessie J sul buon esito dell’operazione, ma un’improvvisa infezione ha richiesto il suo ritorno in ospedale.

In un aggiornamento condiviso su Instagram, Jessie J ha mostrato il braccio con il cerotto e la flebo, raccontando:

“Sei settimane dopo l’intervento, sono di nuovo nello stesso reparto in cui ero stata dopo l’operazione. Non me l’aspettavo“.

Successivamente, Jessie J ha condiviso alcune riflessioni personali, spiegando che chi ha vissuto esperienze simili potrebbe comprendere quanto il momento più difficile dal punto di vista mentale sia stato il giorno dell’operazione chirurgica. Ha sottolineato in particolare il peso della malattia sul suo ruolo di madre, evidenziando come la condizione le impedisca di essere la mamma che è abituata a essere, oltre a influire anche sulla sua vita professionale da donna in carriera.

Jessie J, che nel maggio 2023 ha avuto un figlio, Sky Safir, insieme al suo attuale compagno, il cestista Chanan Colman, ha infine spiegato che questa fase difficile rappresenta per lei un promemoria da parte del suo corpo e del sistema immunitario, che la invitano a rallentare e a non riprendere la vita a pieno ritmo troppo in fretta.