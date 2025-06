Annuncio choc quello della cantautrice britannica Jesse J, all’anagrafe Jessica Ellen Cornish. Ecco cosa ha comunicato sui social l’artista 37enne.

L’annuncio choc di Jessie J preoccupa i fan: “Sparirò per un po’”

Jesse J è una cantautrice britannica molto apprezzata, tornata alla ribalta con due nuovi singoli “No secret” e “Living My Best Life“.

L’artista, nelle scorse, ore ha pubblicato un video sui social per condividere con i fan il difficile momento che sta attraversando. Jesse J, infatti, ha appena ricevuto una diagnosi di cancro al seno. Il tumore, fortunatamente, è stato diagnosticato in tempo e ora la cantautrice dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico: “sparirò per un pò dopo il Summertime Ball per sottopormi all’operazione e tornerò con un seno enorme e più musica.”

Jesse J: “Renderlo pubblico mi aiuta”

Jesse J ha un cancro al seno, presto sarà sottoposta a un intervento chirurgico, per tornare più forte di prima. E’ stata la stessa cantautrice britannica a dare la notizia ai suoi tanti fan, anche per aiutare se stessa: “sinceramente ho bisogno di elaborarlo e parlarne, e ho bisogno di un abbraccio. Mi avete amato in tutti i momenti belli e difficili. E non voglio che questo sia diverso. Volevo solo essere aperta e condividerlo. Primo perché, egoisticamente, non ne parlo abbastanza. Non lo elaboro perché sto lavorando così duramente. So anche quanto in passato la condivisine mi ha aiutato, perché altre persone mi hanno dato il loro amore e sostegno, e anche le loro storie. Sono un libro aperto.” L’artista ha concluso dicendo quando le faccia male sapere quante persone stanno attraversando situazioni simili alla sua o anche peggiori.