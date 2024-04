Il padre del ragazzo arrestato per aver aggredito un passante in centro a Treviso ha inviato l'uomo a cena

Sabato 6 aprile il 50enne era stato aggredito dai due ragazzini mentre camminava per il centro di Treviso.

Aggressione a Treviso: arrestato 17enne

I due aggressori, entrambi minorenni, stavano discutendo con una donna che li aveva rimproverati per le scorribande in bici nella zona pedonale. Quando l’uomo è intervenuto i ragazzi lo hanno colpito, prendendolo a calci e pugni incuranti dei passanti. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno arrestato il 17enne e denunciato il 15enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il padre del più grande si era detto costernato per l’incidente, confermando il poco rispetto che il figlio riserva alle autorità e agli adulti.

L’invito a cena

La decisione del genitore di invitare a cena la vittima del figlio è apparsa senza dubbio insolita, ma dimostra la volontà di risanare i rapporti. D’altro canto Luca Gobbo, 50enne trevigiano e residente in Svizzera, non ci ha pensato due volte prima di accettare. “Non ho nessun rancore” ha raccontato a Il Gazzettino “Per me sarebbe bellissimo poterlo vedere e capire cosa gli è saltato per la testa”. “Anch’io sono padre e l’ultima cosa che vorrei vedere è un ragazzo che perde le redini della sua vita” ha aggiunto.