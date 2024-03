Durante la ristrutturazione di un appartamento di Favara, in provincia di Agrigento, sono stati trovati dei resti umani. Per avere ulteriori dettagli si attendono i risultati dell’esame del Dna.

Agrigento, trovati resti di ossa in un appartamento

Alcune ossa umane sono state trovate in un appartamento a Favara, in provincia di Agrigento, durante dei lavori di ristrutturazione. La casa è stata posta sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento e le indagini sono in corso. L’esame del Dna darà maggiori informazioni sull’identità della persona a cui appartengono i resti.

Gli investigatori lasciano aperte tutte le porte, anche l’ipotesi che i resti possano essere stati trovati, dissotterrati, seppelliti e riemersi. Qualcuno potrebbe averli trovati e poi nascosti di nuovo e poi averli fatti emergere nuovamente in modo consapevole. I carabinieri e i pm stanno interrogando gli operai che hanno fatto la scoperta. Le ossa erano in mezzo ai calcinacci, ma non è chiaro da dove siano uscite fuori.

Agrigento, trovati resti di ossa in un appartamento: l’ipotesi

Per il momento non ci sono ancora indizi che possano aiutare gli investigatori a capire a chi appartengono i resti umani rinvenuti nell’appartamento. L’unica pista plausibile porta alla scomparsa di Gessica Lattuca, la giovane mamma di quattro figli scomparsa il 12 agosto 2018 e mai più ritrovata. L’immobile sotto sequestro si trova a poca distanza dalla casa del fratello della donna, che ai tempi della sparizione era stato indagato e in seguito è morto per overdose.