La giornalista francese Céline Nony ha pubblicato un nuovo libro, dove parla della presunta relazione tra Valdimir Putin e la sua presunta amante Alina Kabeava. Ecco la verità sulla loro storia.

“Ah, ma è lei”, chi è davvero Alina Kabaeva? L’indiscrezione sull’amante di Putin

S’intitola “Alina: l’amore segreto di Putin“, il nuovo libro della giornalista Céline Nony, storica firma di l’Equipe, e pone nuovamente i riflettori sulla presunta relazione tra il leader del Cremlino e la campionessa olimpica.

All’interno del libro vi è un’indagine accurata, che svela alcuni dettagli sulla presunta storia d’amore tra i due. Innanzitutto, la Nony scrive che Putin e Alina avrebbero cominciato la relazione clandestina nel 2006, ovvero sette anni prima del divorzio tra il leader russo e la moglie Ljudmila. La relazione avrebbe creato dei malumori nell’ambiente sportivo, Alina era infatti atleta di ginnastica ritmica e avrebbe avuto problemi con l’allora allenatrice Irina Viner, tanto che il loro rapporto si sarebbe interrotto in maniera brusca. Ma non è finita qui.

“Ville, gallerie d’arte ed eliporto”: la verità su Alina Kabaeva

Nel suo libro, Céline Nony, ha scritto che inizialmente Alina Kabaeva era considerata come la ragazza della porta accanto, sempre sorridente e disponibile ma, dopo i rumors, l’ex campionessa olimpica sarebbe sparita dalla scena pubblica, tanto che, secondo molti, avrebbe vissuto una vita lussuosa, tra ville, gallerie d’arte e anche un eliporto. Ora, Alina, vivrebbe in una lussuosa residenza a Valdai, tra Mosca e San Pietroburgo, assieme ai figli, che in molti attribuiscono proprio a Vladimir Putin. Insomma, del libro della Nony se ne parlerà ancora a lungo.