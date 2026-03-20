Ai: orizzonti strategici per il Ssn, il confronto a Roma su Intelligenza artificiale e salute

Sfruttare il potenziale delle più moderne tecnologie, come l’intelligenza artificiale per una sanità più efficiente, inclusiva e vicina al paziente è una delle sfide più stringenti del Sistema sanitario nazionale. Se ne è parlato a Roma, all’incontro ‘Ai & cybersecurity in Sanità: orizz...

Sfruttare il potenziale delle più moderne tecnologie, come l’intelligenza artificiale per una sanità più efficiente, inclusiva e vicina al paziente è una delle sfide più stringenti del Sistema sanitario nazionale. Se ne è parlato a Roma, all’incontro ‘Ai & cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali’, promosso da Confassociazioni in collaborazione con Siiam-Società italiana intelligenza artificiale in medicina con il supporto del senatore Francesco Zaffini, presidente X Commissione del Senato.

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