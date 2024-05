AilOnlus, un seminario pazienti-medici per combattere i linfomi

Taranto, 27 mag. (askanews) – Informazione, prevenzione e, soprattutto, condivisione di idee e visioni. Sono stati questi i valori al centro del seminario pazienti-medici organizzato da AilOnlus ed andato in scena a Taranto presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare.

Patrizia Casarotti, Presidente Ail di Taranto ha dichiarato: “Questo evento è di grande importanza, perché stiamo dando la possibilità a dei pazienti di effettuare delle domande ai medici. Molto spesso, in ospedale, non è possibile ricevere informazioni come, invece, avviene in questi appuntamenti. A Taranto, inoltre, c’è un’alta incidenza di linfomi”.

Alessandro Maggi, Direttore del reparto Ematologia dell’Ospedale Moscati di Taranto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “I linfomi sono al centro di quest’evento, poiché sono la forma più frequente di tumore del sangue. La loro incidenza è molto alta ed in aumento: grazie alle nuove terapie, che qui a Taranto abbiamo sperimentato per primi, il tasso di sopravvivenza dei pazienti affetti da linfoma non hodgkin è notevolmente cresciuto”.

L’evento, rivolto ai pazienti con linfoma ed ai loro familiari e caregiver, ha rappresentato una valida occasione di aggiornamento in merito a trattamenti e terapie, ma anche un’opportunità di confronto tra medici e pazienti per affrontare diverse tematiche connesse al linfoma, come ad esempio l’aspetto psicologico.

Sul tema è intervenuta la psicologa Fabiana Turco: “Quando si effettua una diagnosi oncologica entrano in gioco diverse dinamiche sotto il punto di vista psicologico. Per questo motivo, lo psicologo entra in gioco per sostenere il paziente, la famiglia ed il caregiver per gestire al meglio la diagnosi”.

Un momento di confronto proficuo per far fronte al problema del linfoma: AilOnlus ha promosso un appuntamento di dialogo per creare, come sempre, un fronte comune contro una delle forme di tumore del sangue più frequente.