Gordon Ramsay ha raccontato sui social network di aver avuto un brutto incidente in bicicletta e di essere salvo per miracolo. Ha voluto lanciare un messaggio molto importante.

Incidente in bici per Gordon Ramsay: “Indossate sempre il casco”

Gordon Ramsay ha avuto un brutto incidente mentre stava guidando la sua bicicletta per le strade del Connecticut. Il famoso chef ha raccontato quello che è accaduto, ringraziando i medici che lo hanno curato e si sono occupati di lui. Ha voluto anche mandare un messaggio molto importante per tutti.

Gordon Ramsay, incidente in bici: “Sono vivo per miracolo”

“Sto bene, non mi sono rotto nulla, ma sono così ammaccato che sembro una patata viola. Ringrazio tutti i medici del Lawerence e Memorial Hospital di New London che si sono presi cura di me, ma soprattutto il casco: mettetelo sempre, non trascurate la vostra sicurezza. Sono vivo per miracolo” ha dichiarato lo chef, mostrando una grossa ecchimosi sul fianco.