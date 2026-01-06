Akhmat Kadyrov assume il ruolo di vice primo ministro in Cecenia

Il nome di Akhmat Kadyrov ha guadagnato attenzione recentemente, poiché il suo padre, il leader ceceno Ramzan Kadyrov, ha annunciato la sua nomina a vice primo ministro della Cecenia. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella carriera del giovane Kadyrov, che già rivestiva il ruolo di ministro della cultura fisica e dello sport, quando aveva appena 18 anni.

Akhmat non è solo il figlio del leader ceceno, ma anche un protagonista in una dinamica politica complessa e talvolta controversa che caratterizza la Cecenia. Assieme alla sua nomina, anche Akhmed Dudayev, attuale ministro per le politiche nazionali e le relazioni esterne, è stato designato come vice primo ministro ad interim.

Il contesto delle nomine familiari

La scelta di Ramzan Kadyrov di promuovere i membri della sua famiglia non è una novità. Infatti, Adam Kadyrov, il fratello minore di Akhmat, ha già ricoperto diversi ruoli ufficiali, almeno sette, in un breve arco di tempo. La sua carriera politica è iniziata, anno in cui è stato nominato capo della sicurezza del padre. Adam ha attirato l’attenzione anche per episodi controversi, come l’aggressione a un prigioniero minorenne accusato di bruciare il Corano.

Le radici del potere di Ramzan Kadyrov

Ramzan Kadyrov, che ha governato la Cecenia con un ampio grado di autonomia dal 2007, ha mantenuto il potere grazie a un patto con il Kremlin, che richiede la sua lealtà in cambio della libertà di governare. Questo sistema ha permesso alla sua famiglia di accumulare ricchezze e un certo prestigio, come evidenziato da reportage di media in esilio che documentano il loro stile di vita opulento, caratterizzato da automobili di lusso e matrimoni stravaganti.

Le speculazioni sulla salute di Ramzan Kadyrov

Il recente avanzamento di Akhmat Kadyrov avviene in un periodo di crescente preoccupazione riguardo alla salute del padre. Secondo quanto riportato dal sito di notizie in esilio Novaya Gazeta Europe, Ramzan Kadyrov soffrirebbe di una grave malattia, possibilmente necrosi pancreatica, e ci sarebbero stati tentativi da parte di esperti di comunicazione del Kremlin di tenere nascosta la sua condizione.

Fonti vicine al leader ceceno hanno rivelato che Kadyrov è stato recentemente ricoverato d’urgenza a Mosca, proprio prima della riunione annuale del Consiglio di Stato presieduto dal presidente Vladimir Putin. Dopo il ricovero, le notizie indicano che Kadyrov non si è più mostrato in pubblico.

Le reazioni alla salute di Kadyrov

Il leader ceceno ha però smentito le voci sulla sua salute. La scorsa settimana, il suo canale ufficiale su Telegram ha pubblicato un video in cui Kadyrov partecipa all’apertura di una scuola islamica. Tuttavia, nel video, il leader appare con un bastone, suscitando ulteriori interrogativi sulle sue condizioni fisiche.

La nomina di Akhmat Kadyrov non rappresenta solo un cambiamento di leadership, ma riflette anche le complesse dinamiche familiari e politiche che caratterizzano la Cecenia. Con la salute di Ramzan Kadyrov in discussione, il futuro della regione potrebbe vedere un aumento della presenza della nuova generazione al potere.