Al Bano e Romina Power parteciperanno a Sanremo? La reazione della loro figlia sorprende.

Romina Carrisi, Yasmine Carrisi e Stefania Orlando sono state ospiti nel programma di Caterina Balivo, 'La Volta Buona', dove hanno discusso del prossimo Festival di Sanremo, guidato da Carlo Conti. Non è stato confermato se Al Bano e Romina Power prenderanno parte al festival. Tra i possibili co-conduttori sono stati menzionati Alessia Marcuzzi, Mahmood, Serena Rossi, Paola Cortellesi e Stefano De Martino. Il giornalista musicale Luca Dondoni ha suggerito che De Martino e Alessandro Cattelan potrebbero essere i conduttori del post festival.

Romina Carrisi, insieme a sua sorella Yasmine e Stefania Orlando, sono state ospiti di Caterina Balivo nella trasmissione La Volta Buona, dove hanno discusso del prossimo Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti. Ci si chiede se Al Bano e Romina Power si esibiranno di nuovo insieme al teatro Ariston, e chi potrebbe essere il co-conduttore del festival. Gli ospiti hanno condiviso le loro opinioni.

Riguardo a Al Bano e Romina a Sanremo, Balivo ha chiesto a Yasmine e a Carrisi se i due artisti parteciperanno all’evento. Le sorelle, però, non si sono sbottonate. Il giornalista musicale Luca Dondoni ha fatto sapere: «Quando iniziano a circolare queste indiscrezioni, è difficile sapere cosa sia vero. Si è parlato anche di Cristiano Malgioglio, ma mi pare poco plausibile. Rimarremo in attesa di ulteriori sviluppi».

Successivamente, Balivo ha mostrato un filmato in cui Al Bano e Romina erano stati ospiti dell’ultimo festival, esibendosi con i loro brani più celebri, nel 2020.

Sull’argomento co-conduttori, Balivo e i suoi ospiti hanno iniziato a fare delle ipotesi. Tra i nomi emersi spiccano Alessia Marcuzzi, attualmente a Tale e Quale Show con Carlo Conti, e Mahmood, il quale, però, non salirebbe sul palco come artista. Stefania Orlando ha espresso il desiderio di vedere Serena Rossi, aggiungendo che anche Caterina sarebbe una scelta azzeccata. Ha menzionato anche Paola Cortellesi, chiedendosi se dopo il successo del suo film, avrebbe voglia di tornare in televisione.

Infine, Balivo ha suggerito che sarebbe interessante avere Stefano De Martino al fianco di Carlo Conti, sottolineando che lui stesso ha manifestato interesse a partecipare al festival.

Luca Dondoni ha terminato il suo intervento affermando: «De Martino e Alessandro Cattelan sono i possibili candidati per condurre il post Festival di Conti. Le probabilità per entrambi sono pari, si vedrà come andrà».