Al confine tra Finlandia e Russia traffico aumentato del 40%

Milano, 28 set. (askanews) – Un aumento del traffico al confine fra Russia e Finlandia del 40 per cento. E’ quanto ha stimato un ufficiale di frontiera finlandese dall’annuncio da parte di Mosca di chiamare i riservisti per la guerra in Ucraina.

“Qui a Vaalimaa il traffico è in aumento da mercoledì scorso, quando la Russia ha annunciato mobilitazioni parziali nel Paese – Jesse Pirttinen, tenente ufficiale di guardia a Vaalimaa – Attualmente siamo al 40% (aumento) del traffico (rispetto alla settimana precedente ndr).

Ieri abbiamo registrato 5.500 attrversamenti di frontiera in totale , compreso l’ingresso e l’uscita.”

“Attualmente il tempo di attesa al confine con la Finlandia è davvero breve. Direi che è meno di mezz’ora e ci aspettiamo che il traffico continui a questo livello finché il governo finlandese o il governo russo stabiliranno restrizioni all’uscita dalla Russia o all’ingresso in Finlandia”.