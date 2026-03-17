Alba Parietti evita la scelta su Maria De Filippi nel podcast Non Lo Faccio X Moda

Durante l’ospitata al podcast Non Lo Faccio X Moda condotto da Giulia Salemi, Alba Parietti ha interrotto bruscamente la partita chiamata gioco della torre, suscitando sorpresa e commenti sui social. Il programma, registrato il 17 marzo 2026, prevedeva una serie di confronti tra volti noti del piccolo schermo: il partecipante sceglie chi “salvare” e chi “eliminare” in uno scontro a coppie, mantenendo in gara il nome scelto fino alla proclamazione di un unico vincitore. Quella che doveva essere una dinamica leggera si è però trasformata in un momento teso quando è comparso il nome di Maria De Filippi, e la reazione di Parietti ha segnato la fine del gioco per lei.

La meccanica del gioco e le prime scelte

Il format del confronto richiede decisioni rapide e preferenze dichiarate: durante la sequenza Alba Parietti ha mostrato affetto e solidarietà per più colleghe, mantenendo spesso la stessa favorita nelle varie coppie. Per esempio ha espresso preferenza ripetuta per Serena Bortone nelle prime battute, citando motivi di stima personale e solidarietà professionale, mentre in altri passaggi ha scelto di salvare personalità come Francesca Fagnani e in seguito Andrea Delogu, sottolineando il rispetto per percorsi personali e professionali diversi. La sequenza di salvataggi ha messo in evidenza un approccio emotivo più che competitivo, con Parietti pronta a giustificare le sue scelte sul piano umano anziché sul merito televisivo.

Esempi pratici delle decisioni

Nel corso del gioco sono emerse diverse coppie simboliche: da accostamenti tra Cristina Parodi e Serena Bortone fino a scontri che vedevano opposte figure quali Alessia Marcuzzi, Caterina Balivo e Silvia Toffanin. Parietti ha spesso motivato i salvataggi con frasi che rimandavano a rapporti personali o a un senso di tutela verso chi al momento non ha progetti televisivi attivi. Anche l’accostamento tra Geppi Cucciari e nomi come Diletta Leotta, Antonella Clerici e Simona Ventura ha visto Parietti privilegiare lo stile di una delle due, mostrando una preferenza coerente che ha più volte evitato contrasti violenti.

Il precipitare della situazione: il nome di Maria De Filippi

La svolta è arrivata quando Giulia Salemi ha pronunciato il nome di Maria De Filippi. A quel punto Alba Parietti ha palesato disagio e ha scelto di non proseguire, dichiarando di volersi avvalere del diritto a non rispondere: una presa di posizione netta che ha interrotto la fluidità del gioco. Dopo il nome di De Filippi Parietti ha più volte ripetuto la volontà di sottrarsi alle domande successive, rifiutando anche di confrontarsi con nomi come Mara Venier e Milly Carlucci quando le sono stati proposti, preferendo la riservatezza al proseguo della sfida. Il gesto ha trasformato un momento di intrattenimento in un episodio di forte imbarazzo pubblico.

La reazione in studio e sui social

In studio Giulia Salemi ha cercato di stemperare la situazione ricordando i nomi ancora in scaletta, ma Parietti ha ribadito la sua scelta di non rispondere con espressioni che hanno immediatamente rimbalzato online. Sui social un post dell’account BICCY.IT ha diffuso un estratto della puntata con commenti che hanno polarizzato il pubblico, tra chi ha difeso la libertà di non partecipare a certi giochi e chi avrebbe voluto più leggerezza dall’ospite. L’episodio è diventato materia di discussione, con reazioni che oscillano tra il divertito e il critico.

Implicazioni e considerazioni finali

Questo episodio mostra come un quiz leggero possa diventare una questione di confini personali quando entrano in gioco nomi molto potenti come quello di Maria De Filippi. La scelta di Alba Parietti di interrompere il gioco è stata interpretata in modi diversi: per alcuni una decisione di sana autodifesa, per altri una reazione eccessiva. Restano però i fatti: la puntata del 17 marzo 2026 ha chiuso con Parietti che ha preferito non proseguire, lasciando il pubblico a riflettere sul confine tra intrattenimento e rispetto delle relazioni professionali. In ogni caso, il caso ribadisce l’importanza di considerare la sensibilità degli ospiti quando si propongono giochi che richiedono giudizi su colleghi molto noti.