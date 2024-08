Con un video affidato al suo profilo Instagram, Alba Parietti ha ringraziato i fan che la difendono dagli hater. Poi, la showgirl ha annunciato grandi sorprese per settembre.

Alba Parietti ringrazia i fan che la difendono dagli hater

Fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, Alba Parietti ha avuto molti odiatori. Quando non esistevano i social tutto era più semplice, mentre adesso la showgirl è costretta a leggere ogni giorno messaggi poco carini, con parole che talvolta trascendono il limite che dovrebbe imporre la civiltà. Fortunatamente, Alba può contare sui suoi fan che la difendono sempre dagli hater.

Il ringraziamento di Alba Parietti

Con un video Instagram, la Parietti ha voluto ringraziare i fan che la difendono dai leoni da tastiera. Alba ha dichiarato:

“Volevo fare un ringraziamento particolare agli hater dei miei hater, sono fantastici. E’ meraviglioso, è una sorta di movimento, uno sciame stupendo che si muove contro i miei odiatori. Bravi, fategli un… Mi piacete un sacco”.

Alba Parietti torna in tv: dove la vedremo?

Dopo aver ringraziato i fan che prendono le sue difese con gli hater, Alba Parietti ha annunciato che a settembre ci saranno belle sorprese per quanti la amano. Molto probabilmente, tornerà in tv con un nuovo progetto, ma per il momento non ci sono ulteriori dettagli.