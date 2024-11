Alberto Matano, gaffe a La Vita in Diretta: "In bocca al lupo" a un uomo atta...

Alberto Matano ha intervistato un contadino che è stato attaccato da un lupo e gli ha augurato buona fortuna in modo un po’ inappropriato. Commettendo una gaffe involontaria in diretta tv a La Vita in Diretta. Ecco che cos’è successo.

Gaffe in tv di Alberto Matano a La Vita in Diretta

Alberto Matano è stato protagonista di un incidente involontario durante l’ultima puntata de La Vita In Diretta. Il presentatore, nella prima parte del suo show in onda ogni giorno su Rai 1, discute e approfondisce con gli ospiti gli ultimi eventi di cronaca nera accaduti. Venerdì 22 novembre, ha anche raccontato la storia di Francesco, un contadino di 44 anni di Teramo che è stato attaccato da un lupo e si è salvato solo grazie alle tecniche di pugilato che ha praticato per molto tempo come sport. Alla fine dell’intervista, Matano ha fatto un augurio inappropriato.

Matano si è collegato live con Teramo per farsi raccontare da Francesco, il contadino attaccato da una lupo, cosa gli fosse successo. L’uomo ha mostrato i segni dei graffi e del morso sul viso per poi raccontare come boxe e pugilato gli siano stati d’aiuto nel riuscire a salvarsi. A termine del servizio in maniera involontaria Matano ha salutato il suo ospite dicendogli: “Intanto grazie, in bocca al lupo e buon lavoro”. La gaffe ovviamente non è sfuggita suscitando un certo imbarazzo anche sui social.