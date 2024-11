Un salotto ricco di personalità

La puntata di ieri di Che tempo che fa, andata in onda su Canale Nove, ha visto la partecipazione di ospiti di grande calibro. Fabio Fazio ha accolto nel suo salotto nomi noti come Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino e Gabriele Salvatores, insieme a figure del mondo della cultura e dello sport come Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Non sono mancati i volti familiari del cast fisso, tra cui Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più vivace.

Il collegamento con Jannik Sinner

Un momento clou della serata è stato il collegamento in diretta con Jannik Sinner, fresco vincitore delle ATP Finals di Torino. La presenza del giovane tennista ha portato una ventata di entusiasmo, ma è stata anche l’occasione per Luciana Littizzetto di lanciarsi nel suo consueto monologo settimanale. La comica ha affrontato temi di attualità, come le difficoltà che Roma sta affrontando in vista del Giubileo e la problematica situazione dei treni in Italia, scrivendo una lettera ironica al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La gaffe su Franco Moschino

Un momento di grande imbarazzo è arrivato quando Littizzetto ha commentato una nuova borsa di Moschino a forma di sedano, dal costo di 3700 euro. Rivolgendosi direttamente a Franco Moschino, ha proposto di lanciare una borsa a forma di mosca, ignara del fatto che il celebre stilista fosse scomparso da oltre 30 anni. La gaffe è stata prontamente notata da Fazio, che ha cercato di salvare la situazione, ricordando a Littizzetto che Moschino non era più in vita. La comica, visibilmente imbarazzata, ha confessato di non essere a conoscenza della morte dello stilista, cercando di stemperare l’equivoco con una battuta.

Questo episodio ha messo in luce non solo la vivacità del programma, ma anche l’importanza di essere informati sui personaggi che hanno segnato la storia della moda. La serata si è conclusa con un mix di risate e riflessioni, dimostrando ancora una volta come Che tempo che fa riesca a intrattenere il pubblico affrontando temi di rilevanza sociale e culturale.