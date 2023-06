Alberto Matano: la dedica al marito per il loro primo anniversario

Alberto Matano: la dedica al marito per il loro primo anniversario

Alberto Matano: la dedica al marito per il loro primo anniversario

Alberto Matano ha scritto una romantica dedica a suo marito Riccardo Mannino in occasione del loro primo anniversario di nozze.

Alberto Matano: l’anniversario di nozze

Un anno fa, alla presenza di amici e colleghi, Alberto Matano è convolato a nozze con Riccardo Mannino e in queste ore, attraverso i social, lui stesso ha voluto dedicare un romantico messaggio al marito in occasione di quello che è il loro primo anniversario. Matano ha pubblicato una foto in cui lui e il marito sono abbracciati sulla spiaggia e ha scritto: “Dove tutto è cominciato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Un anno fa è stata l’amica dei due, Mara Venier, a spingerli a fare il grande passo e per questo la coppia ha voluto la stessa conduttrice a officiare il matrimonio. Oggi Alberto Matano sembra aver trovato la vera felicità accanto a Mannino, e a tal proposito lui stesso ha ammesso:

“Una delle cose magiche della vita sono senz’altro gli incontri, il fatto che ci si riconosca in qualsiasi circostanza. Io ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto “Adesso gli parlo”. Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme”