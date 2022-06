Riccardo Mannino, neo marito di Alberto Matano: “Lo so da 15 anni”

Riccardo Mannino, neo marito di Alberto Matano, parla per la prima volta dell'uomo che ha deciso di sposare.

Riccardo Mannino e Alberto Matano si sono sposati sabato 11 giugno, con una cerimonia intima e speciale. Per la prima volta, il neo marito del conduttore de La Vita in diretta ha parlato della loro speciale unione, nata ben 15 anni fa.

Sabato 11 giugno 2022, Riccardo Mannino e Alberto Matano si sono giurati amore eterno. Ad officiare il matrimonio Mara Venier, che ha assistito alla nascita del loro rapporto e li ha anche convinti a sposarsi. Il conduttore de La Vita in diretta e il neo marito, di professione avvocato, sono sempre stati molto gelosi del loro privato, tanto che fino a qualche tempo fa nessuno se non gli amici più intimi sapeva che Alberto avesse un compagno da ben 15 anni.

L’amore, però, non ha bisogno di occhi indiscreti per consolidarsi. Ed è così che Matano e Mannino hanno deciso di compiere il grande passo.

Intervistato dal settimanale Chi, Riccardo ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Alberto. Ha dichiarato:

Poche parole, ma estremamente significative. Matano ha aggiunto:

La Venier, che ha sposato Alberto e Riccardo, ha rivelato che è stata lei a convincerli al grande passo.

Mara ha raccontato:

“Tutto è nato una sera. Eravamo a cena io, Alberto e Riccardo e c’era anche il deputato Vincenzo Spadafora. Tra un bicchiere e l’altro, mi è venuto spontaneo dire a questi due ragazzi: ‘Ma perché non vi sposate?’. Hanno sempre tenuto alla privacy, nessuno sapeva di questa relazione, ma due persone che stanno insieme da 15 anni, hanno costruito qualcosa di importante. ‘Non mi alzo da questo tavolo se, prima di salutarci, non mi dite una data’. Riccardo guardava il telefonino, pensavo lo facesse per distogliere l’attenzione, invece stava guardando il calendario. Alla fine hanno deciso quella sera. Riccardo era felice, non aspettava altro. Non potrò mai dimenticare il modo in cui guardavo Alberto. Ho visto l’amore nei loro occhi e, quando vedi l’amore, sai che cosa è giusto. Mi sono commossa quando mi hanno chiesto di sposarli”.