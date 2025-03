Alberto Stasi, mentre usciva dal carcere per andare a lavorare, è stato intervistato da “Mattino 5″. L’uomo, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha parlato della riapertura del caso e di Andrea Sempio. Ecco cosa ha detto.

Alberto Stasi esce dal carcere per andare al lavoro

Alberto Stasi, oggi 41enne, dal 2023 ha ottenuto il lavoro esterno dal tribunale di sorveglianza di Milano per mansioni contabili e amministrative. Da allora l’uomo, condannato a 16 anni per l’omicidio dell’allora fidanzata Chiara Poggi a Garlasco, esce ogni giorno dal carcere per andare al lavoro, per poi rientrarvi a sera. Questa mattina, Stasi è stato intervistato da “Mattino 5“, ecco cosa ha detto all’inviata.

Alberto Stasi esce dal carcere per andare al lavoro: la dichiarazione su Chiara Poggi

Questa mattina, fuori dal carcere per andare al lavoro, Alberto Stasi è stato intervistato da “Mattino 5“. L’uomo non sembra gradire la presenza delle telecamere e, alla domanda su come si sente, il 41enne ha risposto cosi: “sto bene grazie. Però fatemi andare che non ho molto tempo.” A questo punto l’inviata gli chiede se continua a professarsi innocente: “Sì, certo.” Infine l’inviata chiede ad Alberto Stasi cosa pensa della presenza di tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio: “ci sarà un motivo e bisognerà approfondire tutto.” E sull’amico del fratello di Chiara aggiunge: “non ci siamo mai conosciuti.”