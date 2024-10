Alda D’Eusanio è tornata alla ribalta dopo un lungo periodo senza apparizioni televisive. Nel corso della sua partecipazione al programma “La Volta Buona”, presentato da Caterina Balivo, ha discusso apertamente della sua espulsione da Grande Fratello Vip avvenuta nel 2021, rivelando dettagli che hanno colpito il pubblico. Durante il gioco “tritavolte”, ha deciso di eliminare la foto di Alfonso Signorini, il conduttore del reality, manifestando il suo disappunto in merito al trattamento ricevuto mentre si trovava nella Casa, un’azione che ha generato notevole imbarazzo.

Esperienza e squalifica

Raccontando la sua esperienza, D’Eusanio ha descritto come sia stata espulsa improvvisamente e in una situazione che lei stessa considera poco dignitosa. Ha affermato: «Mi hanno mandata via in pigiama e pantofole, costringendomi a lasciare la Casa senza nemmeno la possibilità di chiarire la mia posizione». La sua squalifica è stata motivata da una chiacchiera infondata riguardante Paolo Carta, il marito di Laura Pausini, sulla quale aveva espresso commenti inappropriati, inclusi riferimenti offensivi.

Comportamento e umiliazione

Spiegando il suo comportamento, ha confessato di aver partecipato al programma per curiosità, senza rendersi conto che le telecamere fossero accese. «Ho ripetuto una voce che girava nei nostri ambienti, ma non ho mai verificato la veridicità. È stata un’affermazione su una cantante che non ripeterò», ha chiarito. Inoltre, ha sottolineato come il rifiuto di Signorini di darle la possibilità di difendersi l’abbia profondamente colpita, descrivendo il suo allontanamento come un grande momento di umiliazione. «Non avrei dovuto essere trattata in questo modo», ha concluso.

Perplessità e critiche

Dopo la sua espulsione da Mediaset, Alda D’Eusanio ha espresso le sue perplessità riguardo al network, rivelando che la produzione le avrebbe imposto di non essere più invitata. Questo episodio ha rivelato le relazioni interne al reality e il controllo che il presentatore ha nei confronti dello show, sollevando dubbi riguardo al trattamento degli ex concorrenti. In un contesto dove i social e le telecamere amplificano le dichiarazioni, D’Eusanio ha lanciato una critica netta: «La libertà di espressione non dovrebbe subire censure così severe». Nel corso di un gioco con Caterina, chiamato “tritavolte”, D’Eusanio ha dovuto decidere chi “eliminare” tra Antonio Ricci e Alfonso Signorini, optando per quest’ultimo. Ha dichiarato: «Belli capelli, lo tritiamo subito», ma ha messo a testa in giù la foto del conduttore. Questo gesto non è stato gradito da Caterina Balivo, che ha chiesto di trattare la foto di Signorini in modo appropriato. Alda ha scherzosamente commentato: «Gli va il sangue agli occhi, e gli fa bene», mentre Balivo ha ribattuto: «Mi dissocio».