Partenza da Ortona: un evento atteso

Il 7 aprile, l’Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Ortona, segnando l’inizio di una nuova tappa del suo tour nel Mediterraneo. La nave scuola della Marina Militare, conosciuta come la “nave più bella del mondo”, ha attratto una folla entusiasta di cittadini e turisti, desiderosi di salutare l’imbarcazione storica. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di grande emozione per gli appassionati di nautica, ma anche un’importante occasione di promozione per la città abruzzese.

Destinazione Durazzo: un incontro di culture

La rotta dell’Amerigo Vespucci la porterà a Durazzo, in Albania, dove è prevista l’accoglienza da parte dell’ambasciatore italiano Marco Alberti. Questo incontro non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare i legami tra Italia e Albania. La presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, a bordo della nave il giorno dell’arrivo, sottolinea l’importanza di questo evento a livello istituzionale. Durante la visita, sono previsti incontri con le autorità albanesi, tra cui il premier Edi Rama, che evidenziano la cooperazione tra i due paesi.

Un tour ricco di eventi

Il viaggio dell’Amerigo Vespucci non si limita a Durazzo. Infatti, la nave proseguirà verso La Valletta, Malta, dal 25 al 29 aprile, un’altra tappa significativa nel suo tour mediterraneo. Questo itinerario non solo celebra la tradizione marittima italiana, ma offre anche l’opportunità di promuovere il turismo e la cultura nei porti visitati. La conferenza stampa di presentazione del Giro d’Italia 2025, che si terrà il giorno successivo all’arrivo a Durazzo, rappresenta un ulteriore momento di visibilità per l’Albania, che quest’anno ospiterà la partenza della famosa corsa ciclistica.