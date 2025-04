La rottura tra Alessandro Rizzo e Shaila Gatta

Alessandro Rizzo, ex fidanzato della ballerina Shaila Gatta, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha espresso il suo pensiero sulla rottura tra Shaila e Lorenzo Spolverato. Rizzo ha dichiarato di non essere affatto interessato alla situazione, affermando: “Mi dissocio da tutto ciò che riguarda questa persona che nella mia vita conta niente”. Queste parole evidenziano un netto distacco emotivo e una volontà di andare avanti, lontano da polemiche e gossip.

Una nuova vita e una nuova identità

Rizzo ha anche condiviso dettagli sulla sua attuale vita, sottolineando di essere in una relazione felice con un uomo che lo ama e lo rispetta. “Ho una vita piena di cose belle e sono in pace con me stesso”, ha affermato, evidenziando come la sua felicità non dipenda più da relazioni passate. La sua affermazione di voler “volare alto” e lasciare le miserie agli altri riflette una maturità e una serenità ritrovata, che molti possono invidiare.

Riflessioni su Lorenzo Spolverato

Rizzo ha anche parlato di Lorenzo Spolverato, l’attuale compagno di Shaila, definendolo un ragazzo intelligente. Nonostante le sue riserve su alcuni comportamenti, ha riconosciuto le potenzialità di Lorenzo nel mondo dello spettacolo, suggerendo di concentrarsi su se stesso in questo periodo difficile. Queste parole, pur non essendo un endorsement, mostrano un rispetto reciproco tra i due uomini, che hanno condiviso un capitolo della vita di Shaila.

Il rifiuto di partecipare a reality show

Quando gli è stato chiesto se parteciperebbe a un reality show come “The Couple” con Lorenzo, Rizzo ha risposto con fermezza: “Non vorrei mai essere definito come ‘ex di’”. Questa affermazione sottolinea il suo desiderio di essere riconosciuto per le sue capacità e la sua identità, piuttosto che per il suo passato. Rizzo ha dimostrato di avere una chiara visione di sé stesso e delle sue aspirazioni, rifiutando di essere etichettato in base alle sue relazioni passate.