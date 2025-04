Un’apparizione attesa

La terza puntata del Serale di Amici 24 ha riservato ai telespettatori un momento di grande emozione. Dopo una lunga attesa e una serie di spot pubblicitari, Alessandra Amoroso è finalmente apparsa sul palco, pronta a esibirsi con il suo nuovo singolo “Cose stupide”. La cantante salentina, visibilmente emozionata, ha conquistato il pubblico con la sua performance, ma è stato il momento successivo a catturare l’attenzione di tutti.

Un abbraccio che parla di amicizia

Terminata l’esibizione, Alessandra si è avvicinata a Maria De Filippi per un lungo abbraccio, un gesto che ha testimoniato il profondo legame di amicizia tra le due donne. Maria, nota per la sua riservatezza, ha sorpreso tutti inginocchiandosi e baciando il pancione della cantante, un gesto che ha scatenato un fragoroso applauso dal pubblico presente in studio. “Viva nonna Maria!” ha esclamato Alessandra, visibilmente commossa, mentre le lacrime di gioia le rigavano il viso.

Un momento di gioia condivisa

Il gesto di Maria De Filippi ha colpito profondamente i telespettatori, molti dei quali hanno condiviso la loro ammirazione sui social. Alessandra ha ringraziato la conduttrice per le attenzioni ricevute, sottolineando il legame speciale che le unisce. “Ti voglio bene”, ha detto la cantante, mentre il pubblico applaudiva con entusiasmo. Questo momento di affetto ha reso la serata ancora più memorabile, non solo per la performance musicale, ma anche per l’intimità e la gioia condivisa tra le due donne.

Una dolce attesa

Nei giorni precedenti, Alessandra aveva confermato le voci di una dolce attesa, rivelando di aspettare una bambina di nome Penelope, prevista per settembre. Il neo papà è Valerio Pastore, un tecnico del suono e videomaker di 30 anni. Questo sarà il primo figlio per entrambi, e la notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della cantante. La storia d’amore tra Alessandra e Valerio è sbocciata in un contesto lavorativo, dimostrando che l’amore può nascere anche nei luoghi più inaspettati.