Alessandra Amoroso, gaffe con la conduttrice di Pomeriggio 5: "Non cambio mai"

Alessandra Amoroso, gaffe con la conduttrice di Pomeriggio 5: "Non cambio mai"

"Non cambio mai come non cambiano le mie brutte figure" afferma Alessandra Amoroso, scusandosi per la gaffe

In diretta a Pomeriggio 5, condotto da Simona Branchetti, Alessandra Amoroso ha fatto una gaffe proprio con la conduttrice. Ma è riuscita subito a farsi perdonare.

La gaffe di Alessandra Amoroso

Simona Branchetti, nella giornata di ieri, si è collegata con una sua inviata al backstage del 105 Summer Festival in cui si trovavano anche i conduttori dell’evento: Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

Poco dopo è arrivata Alessandra Amoroso e Branchetti si è dichiarata una vera fan della cantante. Ha infatti affermato: “Così realizzate un mio sogno, perché io l’adoro, mi piace tanto, ve lo confesso“.

L’inviata di Pomeriggio 5 si è dunque avvicinata alla cantante e le ha detto: “Tu sei il desiderio della nostra conduttrice che ama le tue canzoni“.

Alessandra a quel punto ha abbracciato la conduttrice del 105 Summer Festival, Mariasole Pollio, e l’ha ringraziata.

L’inviata subito ha chiarito la situazione, spiegando che Alessandra ha confuso la presentatrice di Pomeriggio 5 con quella del 105 Summer Festival.

Le scuse di Alessandra Amoroso

La cantante si è messa a ridere e ha affermato: “Scusami, non cambio mai come non cambiano le mie brutte figure“.

Simona Branchetti però non si è minimamente offesa: “Ma no, stai tranquilla, sono quegli incidenti della diretta che capitano. Amo tutte le tue canzoni, in particolare l’ultima, che è stata anche la colonna sonora di un mio viaggio“. Alessandra Amoroso ha quindi accennato l’inizio di Fino a qui, ricevendo subito il perdono della conduttrice.