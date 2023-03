Alessandra Celentano rompe il silenzio: cosa è successo ad Amici a Capodanno?

Alessandra Celentano, a distanza di mesi, ha rotto il silenzio su quello che è successo ad Amici nella notte di Capodanno.

Ospite di Alessandro Cattelan nel programma Stasera c’è Cattelan, Alessandra Celentano ha rotto il silenzio su quanto accaduto ad Amici la notte di Capodanno. Il conduttore ha esordito:

“Io quest’anno sono venuto ospite ad Amici e sono capitato nella famosa puntata della noce moscata. Sì quella del noce moscata gate. Voi non avete mai detto cosa è successo davvero. Si è capito che questi ragazzi ne hanno combinata un po’ una grossa. Però non si è mai saputo nel dettaglio. Io sono stato in studio dieci minuti e poi per due settimane di fila tutti chiedevano a me cosa era successo ad Amici. Io dicevo ‘ragazzi io sono stato lì solo cinque minuti’. Questo è stato un argomento di cui si è discusso molto. Dai dimmelo solo a me all’orecchio che voglio saperlo”.