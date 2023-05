Alessandra Somensi ha attirato l’attenzione del grande pubblico perché è la corteggiatrice nonché scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne. Vediamo chi è, l’età e che lavoro svolge.

Alessandra Somensi: chi è, età, lavoro

Corteggiatrice e scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne, Alessandra Somensi è nata a Milano nel 1995, quindi ha 28 anni. Iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, ama viaggiare. Sul suo profilo Instagram sono diversi gli scatti che la ritraggono in giro per il mondo, specialmente in Centro America e Indonesia.

Che lavoro fa Alessandra Somensi?

Non sappiamo che lavoro faccia Alessandra Somensi, ma dai suoi profili social si coglie che adora lo sport, in particolar modo il surf. A Uomini e Donne Magazine, la corteggiatrice ha confessato che è stato un suo ex fidanzato, insegnante di surf, a farla innamorare di questa disciplina.

Alessandra Somensi e Luca Daffrè

Alessandra Somensi è riuscita a far breccia nel cuore di Luca Daffrè, tanto che lui ha deciso di lasciare Uomini e Donne con lei. La loro relazione durerà? Non possiamo saperlo, ma il tronista ha ammesso di averla scelta per la sua “bellezza, purezza, timidezza e spontaneità“.