Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Luca Daffrè ha scelto. Il tronista, anche se il suo percorso è stato poco rilevante per il grande pubblico, ha chiesto di fare una scelta alternativa.

Uomini e Donne: Luca Daffrè ha scelto

Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne, fornite da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che Luca Daffrè ha scelto. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi non ha ricevuto grande attenzione ed è finito prima del previsto. Nel corso dell’ultima registrazione, il ragazzo ha chiesto alla conduttrice di fare una scelta un tantino alternativa.

Chi ha scelto Luca Daffrè?

Luca ha chiesto a Maria De Filippi di poter vedere Alessandra. Seduti al centro dello studio, Daffrè ha comunicato alla corteggiatrice di essere la sua scelta. La ragazza, emozionata, ha detto “sì“. Il tronista ha deciso di uscire con lei perché ha apprezzato la sua “semplicità, purezza e bellezza“.

Le non scelte di Luca Daffrè

Dopo la scelta, Luca ha chiesto a Maria di poter raggiungere le altre due corteggiatrici, Camilla e Alice, in camerino. Il tronista ha preferito comunicare la sua decisione alle ragazze lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Come la prenderanno? Di certo, i video verranno mandati in onda.