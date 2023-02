Uomini e Donne, Luca Daffrè è il nuovo tronista: ha già partecipato al programma per ben due volte come corteggiatore.

Luca Daffré è il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Anche se non ha ancora fatto il suo ingresso nel programma di Maria De Filippi, lo staff della conduttrice ha già annunciato il suo arrivo.

Uomini e Donne: Luca Daffrè nuovo tronista

Tramiti i canali ufficiali di Uomini e Donne è stato annunciato il nuovo tronista. Si tratta di Luca Daffrè, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo, ex modello oggi deejay, ha già partecipato al programma mariano per ben due volte, nei panni di corteggiatore.

Nel 2018 cercò di fare breccia nel cuore di Teresa Langella, poi tornò nel format per conquistare Angela Nasti. In entrambe le occasioni, però, ha ricevuto un due di picche. Luca ha preso parte anche a Temptation Island con tentatore, ma non ha riscosso grande successo.

Luca Daffrè torna a Uomini e Donne per la terza volta

Nel video di presentazione per Uomini e Donne, Luca ha raccontato:

“L’ultima volta che sono stato in questo studio è stata 4 anni fa. Anche se allora non ho trovato l’amore, non ho mai smesso di crederci. Sono Luca, ho 29 anni e vengo da Trento. Nella vita sono un dj e sono molto felice di aver fatto della mia più grande passione che è la musica il mio lavoro. Sono laureato in Scienze Motorie e quindi attivo in tutto quello che è il mondo fitness e preparazione fisica. Amo qualsiasi tipo di sport, in particolare quelli molto dinamici con la tavola. (…) Rispetto a 4 anni fa sicuramente sono molto meno timido, ho imparato a non tenermi più niente dentro, a dire quello che penso. Sono una persona molto testarda e ambiziosa infatti finché non mi riesce una cosa nel migliore dei modi non mollo. Mi sono trasferito a Milano 5 anni fa, mi sono tolto qualche soddisfazione, tra cui quella di comprare la mia prima casa. Per me è stato un traguardo molto importante, perché ci sono arrivato con le mie forze. So stirare, lavare, cucinare… cose molto semplici”.

Luca Daffrè: il passato sentimentale

Luca è sempre stato molto geloso della sua vita sentimentale, per cui si hanno poche notizie. Ai tempi dell’Isola dei Famosi ha avuto una specie di flirt con Marialaura De Vitis. Secondo i beninformati, Daffrè ha avuto una relazione anche con Oriana Marzoli, attualmente al GF Vip, e con la modella Camilla Caimi. Che donna cerca oggi? Ha dichiarato: