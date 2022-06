Luca Daffrè fa colpo su Soleil: “Ha una bella personalità”

A quanto pare all'Isola dei Famosi Luca Daffrè avrebbe fatto colpo su Soleil Sorge. Tra i due sboccerà qualcosa in futuro?

All’Isola dei Famosi Luca Daffrè sembra aver fatto colpo su Soleil Sorge, che l’ha stracciato durante la prova dell’uomo vitruviano e, a seguire, gli ha dato un bel 9.

A quanto pare Luca Daffè è stato il naufrago che ha maggiormente colpito l’attenzione di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi.

Si dà il caso infatti che l’ex gieffina abbia dato a Edoardo e Nicolas un 8, mentre a Luca Daffrè ha dato persino un 9 e a seguire ha ammesso: “Che dire, ha una bella personalità, sportivo forte. Dai a lui darei un bel 9, per dargli spazio per migliorare. A Vera piacciono più contorti e tormentati, a me no. Io ho chiuso con i casi umani e quindi Luca Daffrè per me va benissimo“.

Tra i due potrebbe sbocciare qualcosa in futuro? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.

Soleil Sorge: il fidanzato segreto

Negli ultimi mesi si è parlato molto di una presunta liaison tra Soleil Sorge e un uomo misterioso di nome Carlo Domingo. I due non sono mai usciti ufficialmente allo scoperto e in tanti tra i fan dell’influencer si chiedono se la loro storia non sia definitivamente naufragata visto quanto affermato da Soleil sul conto di Daffrè.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?