Soleil Sorge single dopo la fine del GF Vip? Le indiscrezioni

Soleil Sorge è tornata single dopo la fine del Grande Fratello Vip 6? Tutto quello che c'è da sapere.

Soleil Sorge è tornata single dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip? Nonostante abbia affermato di avere un fidanzato top secret, l’influencer non è mai stata avvistata in compagnia di qualcuno.

Soleil Sorge è tornata single?

Alla fine della sua esperienza al GF Vip Soleil Sorge ha confessato di avere un fidanzato di cui avrebbero però sempre preferito preservare la privacy.

Ora che sono passati giorni dall’eliminazione dell’influencer dal reality show, i paparazzi che si soino appostati sotto casa sua hanno fatto sapere che Soleil non si sarebbe fatta vedere con nessun uomo misterioso, e quindi in tanti si chiedono se la liaison sia già finita o se, sapendo di poter essere vista, Soleil abbia preferito rinviare l’incontro con la sua fiamma segreta (e che, visti i mesi di distanza, sicuramente è piuttosto atteso).

“La misteriosa figura c’è ed esiste.

Inizialmente non ci credevo. Ha un nome e un cognome. Non ho fatto neanche tanta fatica. Questa sera non dirò il nome per rispetto alla sua privacy. Quando sei entrata nella Casa ha deciso di cancellare tutti i suoi profili social… Aveva un Facebook ancora aperto. Su Google ha fatto cancellare delle sue foto pagando anche una discreta cifra. Lavora in un settore completamente diverso da quello del mondo dello spettacolo.

Proviene da una famiglia seriamente impegnata nel proprio settore”, aveva dichiarato Signorini al termine dell’avventura di Soleil all’interno del programma.

Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione

Mentre sul fronte settimanale tutto tace, in tanti tra i fan di Soleil non vedono l’ora di vederla a La Pupa e il Secchione, dove le è stato affidato il ruolo di giudice al fianco di Antonella Elia e Federico Fashion Style.