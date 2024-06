Ospite di 2046, il podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Alessandro Borghese ha rivelato alcuni retroscena disgustosi avvenuti nel corso del programma in onda su SkyUno, 4 Ristoranti: tra questi anche il giorno in cui ha mangiato l’intestino d’agnello.

Le parole dello chef

Lo chef e conduttore, Alessandro Borghese, non riesce a dimenticare un episodio poco gradevole che si è trovato a vivere durante la registrazione del suo programma televisivo. Era a Barbagia in Sardegna, all’episodio partecipavano due o tre pastori sardi anziani e uno più giovane per una brace.

“Ultima cena, brace carne e Sa Cordula, che è l’intestino tenue dell’agnello avvolto su se stesso. Viene messo sulla brace, ma l’intestino devi pulirlo bene, perché è pieno di m… Tagliamo e mangiamo. Ma non ce l’ho fatta, dopo aver mangiato un pezzetto sono scappato dietro al capanno a vomitare”.

Un altro episodio da dimenticare

Il disgustoso piatto assaggiato in Sardegna, parlando di cucina rurale, non è però stato l’unico ad essere stato terribile: lo chef racconta un’altra esperienza disastrosa accaduta durante le registrazioni di una puntata dedicata ad una città sul mare:

“Eravamo al mare, ordino una spigola e mi arriva senza testa. Io chiedo il motivo e il cameriere mi dice sicuro: ‘Tranquillo, sistemo tutto io”.

Tuttavia, lo chef rivela che mentre il cameriere si avviava verso al cucina lui lo ha seguito senza farsi vedere:

“Vedo che infila la mano nella spazzatura, riprende la testa del pesce e la riposiziona nel piatto attaccata al pesce”.

Queste due scene non sono state mandate in onda, ma Borghese racconta che proprio dietro le quinte succede l’incredibile.