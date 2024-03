‘4 Ristoranti‘ è certamente uno dei programmi più amati, fra quelli che parlano di cucina, e il pubblico non può fare a meno di seguire le nuove puntate o i vecchi episodi che vengono rimessi in onda anche a distanza di anni.

Alessandro Borghese, il programma di successo ‘4 Ristoranti’

Il format del programma, sbarcato sulla tv italiana nel 2015, è abbastanza semplice: Alessandro Borghese si reca in un luogo preciso d’Italia e incontra 4 ristoratori che hanno locali con qualcosa in comune. Dopo aver cenato, tutti insieme, in cisascuno dei locali, saranno proprio i ristoratori a valutare i propri avversari assegnando un valore ai parametri della location, del menù, del prezzo e del servizio. Alla fine sarà proprio Alessandro Borghese che deciderà se confermare o ribaltare il risultato, assegnando la vittoria al miglior ristoratore.

Alessandro Borghese, la lite fra i concorrenti a ‘4 Ristoranti’

Il premio in palio, cambiato negli anni, ha sempre riguardato fra le altre cose una consistente somma di denaro e anche per questo motivo la tensione tra i concorrenti in gara è spesso altissima. A raccontare un episodio che parla proprio di questo è stato Danilo Canu, concorrente della terza puntata dell’ottava stagione. Uno dei suoi ospiti aveva rimandato indietro un piatto contenente uno scampo ritenuto sporco e lui non l’aveva affatto presa bene: “Sono tornato al tavolo e l’ho provocato gli ho detto che in sala c’erano le telecamere che testimoniavano che lui aveva manomesso lo scampo, anche se non era vero, e che era un bugiardo, un buffone. E da lì è partita una sceneggiata”. Canu aggiunge ancora: “Gli ho portato un nuovo piatto con un altro scampo e gli ho chiesto scusa. Solo che questa parte non è stata montata nella puntata. E io ne vengo fuori come un arrogante e scortese che tratta male i suoi clienti”.