In occasione del Capodanno, Alessia Marcuzzi si sta godendo una bella vacanza alle Maldive. Mentre la conduttrice condivide scatti bollenti, i fan vogliono solo sapere la sua versione dei fatti del tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez.

Alessia Marcuzzi infiamma le Maldive, ma i fan pensano a De Martino e Belen

Alessia Marcuzzi si sta godendo una splendida vacanza alle Maldive. Nel frattempo, Belen Rodriguez ha confermato che l’ex marito Stefano De Martino l’ha tradita anche con lei. E’ scoppiato un vero e proprio caso, tanto che i fan non si sono fatti incantare dagli scatti bollenti della Pinella e vogliono sapere solo la sua versione dei fatti sulla tresca.

Alessia Marcuzzi: il video sexy non incanta i fan

“Anche con la pioggia, this is paradise“, ha scritto Alessia Marcuzzi a didascalia di un video che la ritrae in bikini alle Maldive. La conduttrice di Boomerissima è bellissima, ma i fan non si sono fatti incantare dalle sue curve. Nei commenti si parla solo del tradimento di Stefano De Martino a Belen.

Tra i commenti al video sexy di Alessia fioccano commenti che suonano così: “Finalmente i nodi vengono a galla, grande Belen“, oppure “De Martino ha messo un’altra tacca sul proprio taccuino“, o ancora “A Belen piace questo elemento“. Ovviamente, ci sono anche pensieri molto, molto più pesanti, specialmente nei riguardi della Marcuzzi.