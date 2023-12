A distanza di qualche tempo dall’esplosione del gossip, Belen Rodriguez ha confermato il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. La showgirl argentina ha deciso di non nascondere più niente della sua vita privata.

Belen conferma il tradimento di De Martino con Alessia Marcuzzi

Tramite il suo profilo Instagram, Belen Rodriguez ha confermato una voce che, qualche tempo fa, aveva fatto discutere parecchio. Stiamo parlando del tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, gossip lanciato da Dagospia e sempre smentito dai diretti interessati.

Le parole di Belen sulla tresca tra De martino e Alessia Marcuzzi

“Belen continua a dire la tua e zittire tutti! Io adoro il gossip e i pettegolezzi, quanto ci piaci così stron**tta… PS: Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera… Confido in te“, ha scritto una fan tra i commenti ad un post della Rodriguez. La showgirl argentina l’ha subito accontentata con un semplice “confermo“. Pertanto, il tradimento di Stefano con Alessia c’è stato e, forse, è tra i 12 elencati da Belenita a Domenica In.

Belen: gli innumerevoli tradimenti di De Martino

Ospite di Domenica In, per la prima volta Belen ha parlato di tutti i tradimenti di De Martino. Senza fare il nome di Alessia Marcuzzi, ha dichiarato: