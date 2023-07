Dopo la presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024, il presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino è tornato in auge. La Pinella ha rotto il silenzio, ma poco dopo ha cancellato tutto.

Alessia Marcuzzi replica al flirt con Stefano De Martino

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono apparsi seduti l’uno accanto all’altra. La foto è diventata virale e, guarda caso, è arrivata sui social proprio nel momento in cui si parla di una forte crisi in corso tra il conduttore napoletano e la moglie Belen Rodriguez. Forse è anche per questo che Alessia ha deciso di rompere il silenzio.

La versione (poi cancellata) di Alessia Marcuzzi

Via social, Alessia Marcuzzi ha così commentato il presunto flirt con Stefano De Martino:

“E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film“.

Poco dopo, la Pinella ha cancellato la replica. Come mai questo gesto? Al momento, non è dato saperlo.

Le dichiarazioni pubbliche di Alessia su Stefano

Tempo fa, ospite di Verissimo, Alessia ha commentato così il chiacchiericcio sul flirt con De Martino: